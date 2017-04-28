SİVASSPOR 2 - GİRESUNSPOR 0

Sivasspor 2 - Giresunspor 0
TFF 1. Lig 30. haftasında Sivasspor ile Giresunspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivasspor 2-0 kazandı.
Sivasspor: Tolgahan Acar, John Boye, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal (68' Gökhan Süzen), Yiğit İncedemir (54' Adem Koçak), Hakan Arslan, Galip Güzel, Emre Kılınç, Ergin Keleş (82' Ahmet Cebe), Leandrinho
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Giresunspor: Eser Altın, Hüsamettin Tut, Berkan Yıldırım, Özgür Yılmaz, Onur Demir, Panajotis Dimitriadis, David Abwo, Recep Aydın, Dodo (59' Nemanja Tomic), Volkan Okumak (76' Çağlar Birinci), Özgürcan Özcan (46' Isaac Promise)
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Erdem Bayık, Sarperbarış Saka
Goller: DK 13: Leandrinho (Sivasspor), DK 58: Ergin Keleş (Sivasspor)
Sarı Kart: DK 14: Emre Kılınç (Sivasspor)
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