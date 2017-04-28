Sivasspor 2 - Giresunspor 0
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SİVASSPOR 2 - GİRESUNSPOR 0

Sivasspor 2 - Giresunspor 0

TFF 1. Lig 30. haftasında Sivasspor ile Giresunspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sivasspor 2-0 kazandı.

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Sivasspor 2 - Giresunspor 0

TFF 1. Lig 30. haftasında Sivasspor ile Giresunspor Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sivasspor 2-0 kazandı.

Sivasspor: Tolgahan Acar, John Boye, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Ziya Erdal (68' Gökhan Süzen), Yiğit İncedemir (54' Adem Koçak), Hakan Arslan, Galip Güzel, Emre Kılınç, Ergin Keleş (82' Ahmet Cebe), Leandrinho

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Giresunspor: Eser Altın, Hüsamettin Tut, Berkan Yıldırım, Özgür Yılmaz, Onur Demir, Panajotis Dimitriadis, David Abwo, Recep Aydın, Dodo (59' Nemanja Tomic), Volkan Okumak (76' Çağlar Birinci), Özgürcan Özcan (46' Isaac Promise)

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Erdem Bayık, Sarperbarış Saka

Goller: DK 13: Leandrinho (Sivasspor), DK 58: Ergin Keleş (Sivasspor)

Sarı Kart: DK 14: Emre Kılınç (Sivasspor)

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