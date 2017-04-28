SAMSUNSPOR 2 - ÜMRANİYESPOR 2

Samsunspor 2 - Ümraniyespor 2
TFF 1. Lig 30. haftasında Samsunspor ile Ümraniyespor Samsun 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Samsunspor: Tom Muyters, Erkam Reşmen, Vedat Bora (68' Göksu Türkdoğan), Ousmane N'diaye, Abdülkerim Bardakçı, Mustafa Sevgi, Murat Gürbüzerol (77' Canberk Aydın), Kevin Brands (60' Halil İbrahim Pekşen), Gökay İravul, Hasan Kılıç, Famoussa Kone
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Erol Yükseker, Oğuz Ceylan, İbrahim Akdağ, Bahadır Taşdelen (81' Tarık Tekdal), Bulut Kaya (46' Seidu Salifu), Serdar Özbayraktar (67' Samet Asatekin), Steve Beleck, Mahatma Otoo
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Sezgin Çınar, Yaşar Can Temizel
Goller: DK 11: Steve Beleck (Ümraniyespor), DK 79: Abdülkerim Bardakçı (Samsunspor), DK 85: Göksu Türkdoğan (Samsunspor), DK 86: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: DK 32: Kevin Brands (Samsunspor), DK 48: Bahadır Taşdelen (Ümraniyespor), DK 68: Vedat Bora (Samsunspor), DK 72: Gökay İravul (Samsunspor), DK 76: Mustafa Sevgi (Samsunspor), DK 90: Famoussa Kone (Samsunspor), DK 90: Hasan Kılıç (Samsunspor)
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