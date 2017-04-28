Samsunspor 2 - Ümraniyespor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

SAMSUNSPOR 2 - ÜMRANİYESPOR 2

Samsunspor 2 - Ümraniyespor 2

TFF 1. Lig 30. haftasında Samsunspor ile Ümraniyespor Samsun 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

352 Okunma

Samsunspor 2 - Ümraniyespor 2

TFF 1. Lig 30. haftasında Samsunspor ile Ümraniyespor Samsun 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Samsunspor: Tom Muyters, Erkam Reşmen, Vedat Bora (68' Göksu Türkdoğan), Ousmane N'diaye, Abdülkerim Bardakçı, Mustafa Sevgi, Murat Gürbüzerol (77' Canberk Aydın), Kevin Brands (60' Halil İbrahim Pekşen), Gökay İravul, Hasan Kılıç, Famoussa Kone

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Erol Yükseker, Oğuz Ceylan, İbrahim Akdağ, Bahadır Taşdelen (81' Tarık Tekdal), Bulut Kaya (46' Seidu Salifu), Serdar Özbayraktar (67' Samet Asatekin), Steve Beleck, Mahatma Otoo

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Sezgin Çınar, Yaşar Can Temizel

Goller: DK 11: Steve Beleck (Ümraniyespor), DK 79: Abdülkerim Bardakçı (Samsunspor), DK 85: Göksu Türkdoğan (Samsunspor), DK 86: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: DK 32: Kevin Brands (Samsunspor), DK 48: Bahadır Taşdelen (Ümraniyespor), DK 68: Vedat Bora (Samsunspor), DK 72: Gökay İravul (Samsunspor), DK 76: Mustafa Sevgi (Samsunspor), DK 90: Famoussa Kone (Samsunspor), DK 90: Hasan Kılıç (Samsunspor)

﻿

Samsunspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Samsunspor'da sakatlık sıkıntısı
Elazığspor 2 - Samsunspor 1
İşte Elazığspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler
Ümraniyespor 2 - Mersin İdmanyurdu 2
İşte Ümraniyespor - Mersin İdmanyurdu maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿