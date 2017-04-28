Mersin İdmanyurdu 0 - Eskişehirspor 4
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MERSİN İDMANYURDU 0 - ESKİŞEHİRSPOR 4

Mersin İdmanyurdu 0 - Eskişehirspor 4

TFF 1. Lig 30. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Eskişehirspor Mersin Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Eskişehirspor 4-0 kazandı.

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Mersin İdmanyurdu 0 - Eskişehirspor 4

TFF 1. Lig 30. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Eskişehirspor Mersin Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Eskişehirspor 4-0 kazandı.

Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Milan Mitrovic, Mehmet Enes Sığırcı, Abdülkadir Korkut, Gökhan Akkan, Tita, Ricardo Pedriel (54' Mahmut Metin), Nurullah Kaya, Hakan Olkan, Tolga Şahin, Sinan Kaloğlu (66' Kudbettin Tekin Oğrak)

Teknik Direktör: Levent Eriş

Eskişehirspor: Ruud Boffin, Bilal Aziz, Jerry Akaminko, Kamil Ahmet Çörekçi, Hakan Çinemre, Erkan Zengin, Uğur İnceman (66' Dorukhan Toköz), Hürriyet Güçer (66' Ramazan Övüç), Hasan Hüseyin Acar (80' Chikeluba Ofoedu), Bruno Mezenga, Axel Meye

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Asım Yusuf Öz, Samet Çiçek, Emre Malok

Goller: DK 38: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), DK 48: Bruno Mezenga (Eskişehirspor), DK 55: Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor), DK 77: Bruno Mezenga (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 15: Uğur İnceman (Eskişehirspor), DK 36: Hürriyet Güçer (Eskişehirspor), DK 54: Mehmet Enes Sığırcı (Mersin İdmanyurdu), DK 70: Milan Mitrovic (Mersin İdmanyurdu), DK 81: Jerry Akaminko (Eskişehirspor)

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