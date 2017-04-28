İŞTE GAZİANTEPSPOR - K KARABÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gaziantepspor - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Gaziantepspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 29. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gaziantepspor: Marcos Garbellotto Sılveıra Pedroso, Evans Kangwa, İlhan Parlak, Wallace Reıs Da Sılva, Barış Yardımcı, Paulo Vıctor Mıleo Vıdottı, Thıam Khaly Iyane, Fatau Mohomed, Marcıo De Souza Gregorıo Junıor, Musa Nizam, Nabıl Ghılas
Teknik Direktör: Bülent Uygun
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K Karabükspor: Marıus Valerıca Gaman, Ceyhun Gülselam, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Iasmın Latovlevıcı, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Ermın Zec, Yevgen Seleznov, Crıstıan Tanase, Ahmet Şahin, Andrıı Blıznıchenko
Teknik Direktör: Zoran Barısıc
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Hakem: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Koray Gençerler
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