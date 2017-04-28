İŞTE SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sivasspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:30'da başlayacak Sivasspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 30. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Sivasspor: Yiğit İncedemir, Galip Güzel, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Tolgahan Acar, İbrahim Öztürk, Ergin Keleş, John Boye, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Rıdvan Şimşek, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Erdem Bayık, Sarperbarış Saka
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