İşte Sivasspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sivasspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 30. haftasında Sivasspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Sivasspor - Giresunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:30'da başlayacak Sivasspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 30. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Sivasspor: Yiğit İncedemir, Galip Güzel, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Tolgahan Acar, İbrahim Öztürk, Ergin Keleş, John Boye, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Rıdvan Şimşek, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Hakem: Serkan Çınar, Orkun Aktaş, Erdem Bayık, Sarperbarış Saka

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