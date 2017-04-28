Samsunspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SAMSUNSPOR - ÜMRANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Samsunspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 30. haftasında Samsunspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Samsunspor - Ümraniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Samsunspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 30. Haftasında Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Barış Şimşek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Samsun 19 Mayıs

Samsunspor: Ousmane Cardınal Ndıaye, Murat Gürbüzerol, Gökay Iravul, Mustafa Sevgi, Vedat Bora, Hasan Kılıç, Kevın Martinus Adrianus Brands, Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Tom Muyters, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Ümraniyespor: Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Mahatma Osumanu Otoo, Leo Steve Beleck A'beka, Merthan Açıl, Erol Yükseker, Burak Öğür

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Barış Şimşek, Serdar Diyadin, Sezgin Çınar, Yaşar Can Temizel

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