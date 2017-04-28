Mersin İdmanyurdu - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...
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MERSİN İDMANYURDU - ESKİŞEHİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Mersin İdmanyurdu - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 30. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Mersin İdmanyurdu - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 30. haftasında Mersin İdmanyurdu ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Mersin Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Mersin

Mersin İdmanyurdu: Mehmet Enes Sığırcı, Rıcardo Pedrıel Suarez, Tolga Şahin, Mılan Mıtrovıc, Abdulkadir Korkut, Yunus Emre Aslan, Hakan Olkan, Nurullah Kaya, Gökhan Akkan, Sinan Kaloğlu, Melih Gökçek

Teknik Direktör: Levent Eriş

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Uğur İnceman, Axel Meye Me Ndong, Erkan Zengin, Bilal Aziz Özer, Ruud Jorge Boffın, Jerry Akamınko, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Asım Yusuf Öz, Samet Çiçek, Emre Malok

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