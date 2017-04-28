ANKARAGÜCÜ, ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA HAZIR

Ankaragücü, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile şampiyonluk kutlamalarının nerede ve nasıl gerçekleşeceğini kamuoyuna duyurdu.

Ankaragücü, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile şampiyonluk kutlamalarının nerede ve nasıl gerçekleşeceğini kamuoyuna duyurdu.

İşte o açıklama:

"Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 33’üncü haftasında Kayseri’de karşı karşıya geldiğimiz Kayseri Erciyesspor müsabakasında aldığımız galibiyetle şampiyonluğumuzu ilan etmiştik.

29 Nisan Cumartesi günü saat 15:30’da Ankara 19 Mayıs Stadı’nda Hatayspor ile oynayacağımız müsabaka ile hem 2016-2017 sezonunu hem de ikinci ligdeki serüvenimizi sonlandıracağız.

Uzun yıllardır özlemle beklenen şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğu ve haklı gururu ile aynı gün anamızın ak sütü gibi hak ettiğimiz şampiyonluk kupasını da alıp, bu güzel coşkuyu taraftarlarımızla birlikte yaşayacağız.

Ankara 19 Mayıs Stadı’nda müsabakadan hemen sonra gerçekleşecek olan kupa töreni için yönetim kurulu olarak tüm hazırlıkları yaptık. Taraftarlarımızın da desteği ile kupa törenini görsel bir şova dönüştürmeyi planlamaktayız.

Ankara 19 Mayıs Sta’ında oynanacak müsabaka ve kupa töreninin ardından 20:00’da Ankara Valiliğince yasal izinle tahsis edilen Tandoğan Meydanı’nda şampiyonluk kutlamalarımız devam edecek.

Bahri Özüpek ve Radyo Banko’nun sevilen Programcısı Efsane Hüseyin’in sunucu olarak katılacakları Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirmeyi planladığımız şampiyonluk gecesinde Ankara’nın sevilen sanatçıları; Fatih Üstün, İbocan ve Mustafa Taş ile birlikte yüzüncü yıl ve diriliş marşlarımızın bestecisi Tolga Duman sahne alacak.

Havai fişek gösterileri ile görsel bir şölene dönüşecek şampiyonluk kutlamaları ilerleyen saatlere kadar devam edecek.

Uzun yıllar boyunca beklenen bu coşkuya tüm taraftarlarımızı ve Ankara halkımızı bekliyoruz. Ankara Valiliğince Havai fişek ve benzeri maddelerin konser alanına alınmayacağı, bu anlamda konser öncesi arama yapılacağı kulübümüze bildirilmiştir. Taraftarlarımızın bu uyarıyı dikkate alacağına inanıyoruz.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU"