Dunston haftanın en iyileri arasında
﻿
Site İçi Arama
﻿

DUNSTON HAFTANIN EN İYİLERİ ARASINDA

Dunston haftanın en iyileri arasında

THY Avrupa Ligi'nde play-off üçüncü karşılaşmalarının en değerli oyuncuları (MVP), Anadolu Efes'ten Bryant Dunston ile Real Madrid'den Luka Doncic ve Gustavo Ayon oldu.

261 Okunma

THY Avrupa Ligi'nde play-off üçüncü karşılaşmalarının en değerli oyuncuları (MVP), Anadolu Efes'ten Bryant Dunston ile Real Madrid'den Luka Doncic ve Gustavo Ayon oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ligin play-off aşamasında ilk kez üç oyuncu aynı anda MVP ödülüne layık görüldü.

Anadolu Efes'in Olympiakos'u 64-60 yendiği maçta Dunston, Real Madrid'in Darüşşafaka Doğuş'u 88-81 mağlup ettiği karşılaşmada ise Doncic ve Ayon, 23'er verimlilik puanına ulaşarak MVP olmaya hak kazandı.

Dunston, Olympiakos'a karşı 16 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi. Ayon'un 18 sayı, 9 ribauntla oynadığı Darüşşafaka Doğuş maçında, Doncic ise 13 sayı, 8 ribaunt üretti.

ETİKETLER
Serdar Gürler, Avrupa'daki golcülerle yarışıyor
Hamzaoğlu: "Önümüzdeki yılın planlamasını yapıyoruz"
Yiğiner: "Melih Gökçek, yönetime isim önerirse alırız"
Ankaragücü'nde esnaf devrimi!
Gençlerbirliği, jokerli top kapma çalıştı
Ankaragücü - Halkbank dayanışması
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿