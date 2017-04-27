ANTALYASPOR, KOSOVALI MİNİKLERE KAPILARINI AÇTI

Kosova’dan Türkiye’ye 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen özel bir organizasyona davet edilen FC Vigani U12 futbol takımı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ni ziyaret etti.

Kosova’dan Türkiye’ye 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen özel bir organizasyona davet edilen FC Vigani U12 futbol takımı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ni ziyaret etti.

Kosova Futbol Menajeri Enis Damka, FC Vigani U12 Takım Antrenörü Fetah Veliu’nün yanı sıra Kosova U21 Milli Takım Antrenörü Naser Prapashtica ile gelen Kosovalı çocuklar, tesislere karşı duyduğu hayranlığı dile getirdiler.

Takım Antrenörü Fetah Veliu ise sporcularına, “Eğer siz de birgün böyle büyük bir kulüpte oynamak ve böylesine güzel bir tesiste antrenman yapmak istiyorsanız; bu yönde çalışmalı ve mücadele etmelisiniz” şeklinde konuştu.

Daha önce de Türkiye'ye Kosova'nın genç oyuncularını getirdiğini söyleyen futbol menajeri Enis Damka, "Gençlere böyle fırsatlar vermek beni ayrıca mutlu ediyor. Türkiye onların gelişimi açısından çok önemli bir ülke ve bize burada çok destek oluyorlar. Buraya Antalyaspor U-11 Teknik Sorumlusu Bülent Çalık ve Antalyaspor Atletik Performans Uzmanı Yusuf Emre Ertugan'ın davetlisi olarak geldik. Onlara da nazik davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu tip organizasyonlarla hem Türkiye'ye hem de Kosova'ya genç yetenekler kazandırmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Minik sporcular, ziyaret sonrasında Antalyaspor'un otobüsü önünde de poz vermeyi ihmal etmedi.