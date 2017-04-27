İşte 2. Lig'de haftanın hakemleri
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İŞTE 2. LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ

İşte 2. Lig'de haftanın hakemleri

Spor Toto 2. Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu. 

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Spor Toto 2. Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig gruplarında oynanacak son hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Beyaz Grup

29 Nisan Cumartesi: 

15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fethiyespor: Serhad Ürkmez

15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Kocaeli Birlikspor: Hakan Akmısır

15.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük: Volkan Şeker

15.30 Konya Anadolu Selçukspor-Hacettepe: Erdoğan Özkaya

15.30 Nazilli Belediyespor-Pendikspor: Mustafa Aydın

15.30 İstanbulspor-Sivas Belediyespor: Erkan Özdamar

15.30 Zonguldak Kömürspor-Ofspor: Veli Karakaya

15.30 Anadolu Üsküdar 1908-Bucaspor: Tolga Kadaz

15.30 Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor: Ali Şansalan

Kırmızı Grup

29 Nisan Cumartesi: 

13.30 1461 Trabzon-İnegölspor: Batuhan Gültek

15.30 BUGSAŞ Spor-Kırklarelispor: Suat Arslanboğa

15.30 Tuzlaspor-Aydınspor 1923: Mustafa Öğretmenoğlu

15.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor: Sinan Dereci

15.30 Kastamonuspor 1966-Kayseri Erciyesspor: Adem Sarıtaş

15.30 Menemen Belediyespor-Karşıyaka: Serdar Akkoçoğlu

15.30 MKE Ankaragücü-Hatayspor: Serkan Ergün

15.30 Eyüpspor-Tokatspor: Zorbay Küçük

15.30 Etimesgut Belediyespor-Gümüşhanespor: Hasan Ertuğan 
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