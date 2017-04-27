YİĞİNER: "MELİH GÖKÇEK, YÖNETİME İSİM ÖNERİRSE ALIRIZ"

Siyasi çekişmelerin kurbanı olan, ait olduğu Süper Lig’den uzaklaşan, bir dönem amatör kümeye düşme korkusu yaşayan sarı-lacivertliler başta muhteşem taraftarı olmak üzere yönetimiyle, gönül verenleriyle silkindi ve 2. Lig’de şampiyonluğa yürüdü.

Hafta sonu oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında tribünler dolmazken Kayserispor deplasmanına 20 bin taraftarıyla giden Ankaragücü, her türlü desteği ve övgüyü hak ediyor.

* * *

Ankaragücü’nün sorumluluğunu en zor zamanlarda yönetimiyle birlikte üzerine alan Başkan Mehmet Yiğiner’le uzun uzun Ankaragücü’nün geleceğini konuştuk.

“Ankaragücü’nün şampiyon olmasını sadece Ankaralılar değil pek çok futbolsever istiyordu” diyerek söze başlıyor Yiğiner:

“100 binlerce insan Ankaragücü’nün peşinden geliyor, şampiyonluğu gönülden istiyordu. Bu sayı milyonları geçecek. Şimdi gereken desteği bir şekilde alacağız ve takımızı Süper Lig’e çıkartacağız. Gerekli desteği bulamazsak takım geriye düşer, buna izin vermeyeceğiz. Ankara halkının da buna müsaade etmemesi lazım. Birlik, beraberlik sağlanmış durumda, herkes takımına sahip çıkıyor. 25 bin kişi bu soğuk havada Kayseri’ye desteğe geliyor. Bundan sonraki süreçte ciddi destek bekliyoruz.”

BÜYÜKŞEHİR’DEN DESTEK BEKLİYORUZ

* Başarı gelse de kulübün ciddi borcu var. Ankaragücü’nün güncel borç durumu nedir?

Bu borcu biz yapmadık. Borçsuz bir kulüp idare etsek kimseye ihtiyacımız kalmaz. Göreve geldiğimizde 100 milyon civarında borcumuz vardı. 50 milyon civarına düşürdük. Takımı yaşatmak için her yıl ekstra 10 milyon lira giderimiz oluyor. Her şeye rağmen takımı şampiyon yaptık.

* “Ankaragücü’ne destek verilmeli” diyorsunuz. Nasıl bir destek bekliyorsunuz?

Nasıl Ankara’nın imkânlarından diğer kulüpler yararlanıyorsa, biz de özellikle direkt olarak Büyükşehir’den destek bekliyoruz. Bunun gizlenecek bir durumu da kalmadı. Ankaragücü de Ankara’nın takımı. Buradan para kazanan iş adamları, müteahhitler bu işe el atmalı. Kendileri de olmalı, destek de vermeliler. Bunları bizimle birlikte siyasetçilerin de organize etmesi lazım.

MELİH BEY YÖNETİME İSİM ÖNERİRSE ALIRIZ

* Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Ankaragücü’nün yönetimine talip olduğunu açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Melih Bey’le bir araya gelip konuşacağız. Kulübün yönetimi CHP’lilerde değil, yönetimde bizim kendi arkadaşlarımız var. Melih Bey yönetime isim önerirse alırız, iyi olur.

* Önümüzdeki sene Ankaragücü’nün başında mısınız?

Önümüzdeki yıl Allah’ın izniyle takımın başındayım. Biz 5 senedir mücadele ediyoruz, bırakıp gitmek olmaz. Cami avlusunda aldık takımı, yetimdi. Bitmiş, kapanılacak denen bir kulübü buraya getirdik. Bunu biz yönetimle yaptık. Bizim şu aşamada bırakmamız hiç olmaz, devam edeceğiz.

ANKARA’YA YAKIŞAN BİR STAT OLMAMASI TÜRKİYE’NİN AYIBI

* Ankaragücü’nün bundan sonraki hedefi ne?

Ankaragücü’nün önümüzdeki sezon hedefi en kötü play-off olur, şampiyonluğa oynar. Buna göre bir kadro kurmamız lazım. Bu iş desteğe bağlı, maddi destek sağlanırsa bu takım şampiyon olur. Ne gerekiyorsa yapacağız. Buraya kadar getirdik, bu takım Süper Lig’e çıkacak Allah’ın izniyle. Ankara’da siyaset yapacaklar da hesabını buna göre yapsın. Camia ve yönetim olarak her türlü bedeli ödemeye hazırız.

* Türkiye’de eşine az rastlanır bir taraftar grubunuz var. “Onlar olmasa şampiyon olamazdık” diyor musunuz?

Galatasaray-Fenerbahçe maçında bile coşku eksikliği vardı. Biz 5 haftadır 20 binin üzerine taraftara oynuyoruz. Bizim taraftarlarımız takıma yürekten bağlı. Bizde çekirdekçi yok. Bizim taraftarımız maç bitene kadar ve bittikten sonra canı gönülden takımına destek oluyorlar. Taraftar ve bu birliktelik olmasa bir üst lige çıkamazdık. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte buralara geldik. Özellikle Gümüşhanespor maçından sonra takım kenetlendi.

* Kadın ve çocuk taraftar sayısının önümüzdeki sene artmasını bekliyor musunuz?

Kayseri’ye giderken çokça bayan taraftarımız vardı. Bu sevindirici bir şey. Maçlarımızda bu sene küfür yok denecek kadar az. Bayan taraftarımızda artma var PTT’ye çıktıktan sonra bu sayı daha da artacak. Önümüzdeki yıl Başkent Ankaragücü şenliğine hazır olsun.

* 2. Lig’de 20 binin üzerinde taraftara oynuyor Ankaragücü, seneye bu sayı daha da artacak. 19 Mayıs’ın yenilenmesi için yıkımı gündemde. Maçları nerede oynayacaksınız?

19 Mayıs’ın yıllardır yıkılıp yenileneceği söyleniyor. 4 sezondur bir çalışma yok. Cumhurbaşkanımız söz verdi, Ankara’ya yakışacak bir stat olması lazım. Taraftarımız dışarda kalacak. Süper Lig’e çıktık ne olacak? Stat istiyoruz. Hatay maçımız var mevcut statta nasıl organizasyon yapacağımızı kara kara düşünüyoruz. Ankara’ya yakışan bir stat olmaması Türkiye’nin ayıbı. Başkent takımı hiç şampiyon olmamış, bunlar hepimizin ayıbı. İnşallah bunları beraber başaracağız.

Hürriyet - Deniz Gürel