ANKARAGÜCÜ'NDE ESNAF DEVRİMİ!

Mahallenin bakkalından kasabına kadar borç içinde olan Ankaragücü, takımına dört elle sarılan ‘taraftar esnaf’ın desteğiyle ayağa kalktı. Destan yazan takımda artık yüzler gülüyor.

Mahallenin bakkalından kasabına kadar borç içinde olan Ankaragücü, takımına dört elle sarılan ‘taraftar esnaf’ın desteğiyle ayağa kalktı. Destan yazan takımda artık yüzler gülüyor

Ankaragücü taraftarının astığı, "Bu yıkık dökük hikâyede bir tek şampiyonluk eksik" pankartı gibi gerçekten her şey yıkık ve döküktü… Kulübün neredeyse Ankara'da borcunun olmadığı kimse yoktu. Kasaptan bakkala kadar uçan kuşa borcu olan kulüp için, "Amatöre kadar düşer" yorumları dahi yapılıyordu. 107 yıllık mazisi olan dev çınarı kara bulutların sardığı esnada, Ankara Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, kulübün başkanlığına geldi. Takımına gönülden bağlı esnafın desteğini alan Ankaragücü'nün talihi de böylelikle değişti. Başta Ankaragücü taraftarının dahi ön yargı ile yaklaştığı Yiğiner, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Ankara esnafının desteğini arkasına alarak FİFA'ya olan borçların önemli bir bölümünü kapattı. Kulübün rahat bir nefes alması sağlanmıştı. Transfer yasaklarının da kaldırılmasıyla bir bir transferler gerçekleştiren kulüp, Serkan Balcı ve Korcan Çelikay gibi önemli yıldızları kadrosuna kattı.



Hedef şimdi Avrupa

Hala maddi açıdan sıkıntılar geçiren Ankaragücü, şampiyonluğa olan inançla tüm bu olumsuzlukların ortasında adını TFF 1. Lig'e yazdırmayı başardı. 4 yıl önce kulübün başına geçen Mehmet Yiğiner'le adeta küllerinden doğan 107 yıllık çınar Ankaragücü, şimdi TFF 1. Lig'de de şampiyon olup Süper Lig'e yükselmek ve daha sonra da Avrupa arenasında boy göstermek istiyor.

Sabah Ankara - Aykut Gören