"LİGİ 3. SIRADA BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Ziraat Bankası, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Ziraat Bankası, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Efeler Ligi’nde 3.lük mücadelesi veren Ziraat Bankası 2. karşılaşmada Başkent Voleybol Salonu’nda Fenerbahçe’yi konuk edecek. İki takımı karşı karşıya getirecek olan mücadele yarın saat 18:30’da oynanacak.

İlk maçta rakibine karşı üstün bir oyun oynayan Ziraat Bankası, Burhan Felek Spor Salonu’ndaki karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı. Fenerbahçe ile oynanacak olan 2. Karşılaşma için bugün akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek olan Başkent ekibi karşılaşmayı kazandığı takdirde önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynama fırsatı bulacak.

Ziraat Bankası’nın İsveç’li oyuncusu Marcus Nilsson; ‘’ Normal sezonu lider bitiren bir takımla karşılaşacağız. İlk maçta etkili hücum organizasyonlarımızla galip gelmeyi başardık. Rakibimize karşı İstanbul’da iyi mücadele ettik. Önümüzde bir maç daha var. Bu maçı kazanıp ligi 3. sırada bitirmek istiyoruz.’’ şeklinde maç ile ilgili düşüncelerini aktardı.

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