Gençlerbirliği'nin gol rekortmeni şampiyonları
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GOL REKORTMENİ ŞAMPİYONLARI

Gençlerbirliği'nin gol rekortmeni şampiyonları

Gençlerbirliği U19 takımı son haftaya bir puan farkla lider girdi ve son haftada herhangi bir sürprize izin vermeyerek farklı bir galibiyetle şampiyonluğa ulaştı.

540 Okunma

Gençlerbirliği altyapısı bu sezonki üçüncü bölge şampiyonunu çıkardı. U19 takımı son haftaya bir puan farkla lider girdi ve son haftada herhangi bir sürprize izin vermeyerek farklı bir galibiyetle şampiyonluğa ulaştı.

Golcü kimliği ile ön plana çıkan takım, attığı 101 golle sezonun en çok gol atan ikinci U19 takımı oldu. Maç sonunda duygu ve düşencelerini aktaran teknik direktör Avni Okumuş, takımındaki oyunculara teşekkür ederken, hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyledi:

“Şampiyonluk son maça kaldı ama daha önceden de olabilirdik.Son maça kalmış olması ayrı bir heyecan oldu. Son maçta kazanmak tabi ki ayrı bir sevinç. Çocuklar finali çok iyi oynadılar. Final maçının bilinciyle sahadaydılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Muhteşem futbolcular, onlar kimseyi mahcup etmez. Onların hocası ben ya da başka biri olsa da bu yetenekleriyle şampiyonluğa ulaşabilirlerdi. Aşağıdan itibaren başarıyla gelen bir takımdı zaten. Kişilik ve karakter olarak hepsi düzgün çocuklar. Şimdi bu bir basamaktı. Şimdi asıl hedefimiz Antalya’daki şampiyonadan “Türkiye şampiyonu” unvanını alarak dönmek.”
Serdar Gürler, Avrupa'daki golcülerle yarışıyor
Gençlerbirliği, jokerli top kapma çalıştı
Serdar Gürler, bu sezon kendini aştı!
"Ankaragücü, futbol taraftarlığı başarısıdır"
Ankara Üniversitesi'nden Gençlerbirliği'ne plaket
1
Gençlerbirliği - Kayserispor maçı sonrası
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿