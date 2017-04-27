GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GOL REKORTMENİ ŞAMPİYONLARI

Gençlerbirliği U19 takımı son haftaya bir puan farkla lider girdi ve son haftada herhangi bir sürprize izin vermeyerek farklı bir galibiyetle şampiyonluğa ulaştı.

Gençlerbirliği altyapısı bu sezonki üçüncü bölge şampiyonunu çıkardı. U19 takımı son haftaya bir puan farkla lider girdi ve son haftada herhangi bir sürprize izin vermeyerek farklı bir galibiyetle şampiyonluğa ulaştı.

Golcü kimliği ile ön plana çıkan takım, attığı 101 golle sezonun en çok gol atan ikinci U19 takımı oldu. Maç sonunda duygu ve düşencelerini aktaran teknik direktör Avni Okumuş, takımındaki oyunculara teşekkür ederken, hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyledi:

“Şampiyonluk son maça kaldı ama daha önceden de olabilirdik.Son maça kalmış olması ayrı bir heyecan oldu. Son maçta kazanmak tabi ki ayrı bir sevinç. Çocuklar finali çok iyi oynadılar. Final maçının bilinciyle sahadaydılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Muhteşem futbolcular, onlar kimseyi mahcup etmez. Onların hocası ben ya da başka biri olsa da bu yetenekleriyle şampiyonluğa ulaşabilirlerdi. Aşağıdan itibaren başarıyla gelen bir takımdı zaten. Kişilik ve karakter olarak hepsi düzgün çocuklar. Şimdi bu bir basamaktı. Şimdi asıl hedefimiz Antalya’daki şampiyonadan “Türkiye şampiyonu” unvanını alarak dönmek.”