MUSTAFA KAPLAN'IN HACETTEPE MUCİZESİ

Sezonun ilk yarısında korkulu günler yaşayan ve puan tablosunda bir türlü istediği pozisyona çıkamayan Hacettepe, Kaplan’ın gelişiyle birlikte ilk yarıdan çok farklı bir tablo sergiledi.

Sezonun ilk yarısında korkulu günler yaşayan ve puan tablosunda bir türlü istediği pozisyona çıkamayan Hacettepe, Kaplan’ın gelişiyle birlikte ilk yarıdan çok farklı bir tablo sergiledi.

20. haftada Tepecik Spor karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyet sonucunda teknik direktör Cafer Aydın ile yolları ayıran Hacettepe yönetimi, deneyimli teknik adam Mustafa Kaplan ile anlaştı. Mustafa Kaplan ilk haftasında zorlu Zonguldakspor deplasmanından iyi bir oyun sonucunda 1 puanla dönerken, oynanan oyun camiaya moral olmuştu. Daha sonraki bölümde 13 haftada 23 puan toplayan Kaplan ve öğrencileri ligin bitimine bir hafta kala puanını 41’e çıkardı.

20 haftalık bölümde 19 kez gol sevinci yaşayan Hacettepe, Kaplan’ın ardından yine 13 haftada 18 kez daha ağları sarstı. Bu süreçte Kaplan’ın takımı sadece 13 golü kalesinde gördü.

Takımın artan performansı puan tablosuna yansırken, Berat Ayberk Özdemir ile Fethi Özer genç milli takımlara, 5 oyuncu da milli takım için toplanacak olan milli takım karmasına çağrıldı.