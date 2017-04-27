Ankaragücü'ne şok ceza

Ankaragücü'nün K. Erciyesspor'u 4-1 yenerek şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmada, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı başkent ekibine deplasmanda oynayacağı ilk maçta seyircisiz oynama cezası verildi.

Ankaragücü'nün Kayseri Erciyesspor'u deplasmanda 4-1 yenerek şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmada, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı başkent ekibine deplasmanda oyanayacağı ilk maçta seyircisiz oynama cezası verildi.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 23.04.2017 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI DEPLASMANDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"