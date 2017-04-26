SERDAR GÜRLER, BU SEZON KENDİNİ AŞTI!

Bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan ilk dört oyuncu arasına giren ve toplam 13 kez fileleri havalandıran Serdar Gürler bu anlamda kendini aştı.

Geçen sezon devre arasında Gençlerbirliği takımına gelen 1991 doğumlu Serdar Gürler, bu sezon büyük çıkış yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan ilk dört oyuncu arasına giren ve toplam 13 kez fileleri havalandıran Serdar Gürler bu anlamda kendini aştı.

İlk 89 maç 9 gol, Son 28 maç 13 gol

Elazığspor, Kayseri Erciyesspor, Trabzonspor ve geçen sezon Gençlerbirliği olmak üzere Süper Lig'de ilk 89 lig maçında sadece 9 atan Serdar Gürler, son 28 lig maçında 13 gole imza attı. Serdar Gürler ilk 89 lig maçında 7 asist yaparken bu sezon 28 maçta 4 asist yaptı

Transferin gözdesi

Serdar Gürler bu başarılı performansı sonrası A Milli Takıma çağrılmayı başarırken aynı zamanda transfer piyasasınında gözdesi oldu.Yakın zamanda çıkan haberler yine Osmanlıspor ile Serdar Gürler arasındaki anlaşmanın çok yakın olduğu yönünde.