Şampiyonluk şöleninde tüm tribünler açılacak
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ŞAMPİYONLUK ŞÖLENİNDE TÜM TRİBÜNLER AÇILACAK

Şampiyonluk şöleninde tüm tribünler açılacak

Ankaragücü'nün son hafta Hatayspor ile Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde TFF ve Hatayspor'dan alınan izinle bütün tribünlerin açılacağı açıklandı.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, son hafta Hatayspor ile Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde TFF ve Hatayspor'dan alınan izin ile bütün tribünlerin açılacağı açıklandı.

Yapılan bildirinin tam metni şu şekilde:

"29.04.2017 Cumartesi Günü saat 15:30′da Hatayspor ile yapacağımız Spor Toto 2. Lig müsabakası maç biletleri satışları Ankara 19 Mayıs Stad’ı bilet gişelerinden 28.04.2017 Cuma Günü  saat 17:30’da başlayacak olup, saat 21:00’e kadar satışa devam edilecektir. Biletlerin bitmemesi halinde maç günü 29.04.2017 Cumartesi Günü saat 10:00’dan itibaren 19 Mayıs Stad’ı bilet gişelerinden bilet satışına devam edilecektir.

Hatayspor için ayrılması gereken %5 kontenjan misafir takım tribününe de Hatayspor ile yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da alınan izin doğrultusunda Ankaragücü taraftarları alınacaktır. Bu bölgede saatli kale arkası tribünü olarak satışa sunulacaktır. Bu konuda Hatayspor Başkanı  ve Yönetim Kurulu’na  anlayışlarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Karşılaşmayı izlemek için 19 Mayıs Stadyumu’na gelecek olan taraftarlarımızın, Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı güvenlik tebdirleri nedeni ile sırt çantası, el çantası, valiz, poşet gibi hiçbir malzemenin stadyuma alınmayacağı bildirilmiş olup, taraftarlarımızın maç günü mağdur olmamaları için bu uyarıyı dikkate alması gerekmektedir.

29.04.2017 Cumartesi Günü Hatayspor ile yapacağımız müsabakanın bilet fiyatı tüm tribünler için 15 TL olarak belirlenmiş olup, tüm taraftarlarımızı karşılaşmayı izlemeye ve şampiyonluğumuzu kutlamaya davet ediyoruz."
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