"ANKARAGÜCÜ, FUTBOL TARAFTARLIĞI BAŞARISIDIR"

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Hakan Kaynar, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında İlker Koç ve Emrah Karalinç'e açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Hakan Kaynar, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında İlker Koç ve Emrah Karalinç'e açıklamalarda bulundu.

"Ankaragücü'nün hikayesi..."

Ankaragücü, Süper Lig'e biraz daha yaklaştı. Futbol kültürü ortak. Ankaragücü, güçlü taraftar ile neler yapılabileceğini gösterdi. Taraftar, takıma ve kulübe sahip çıkmazsa kimse sorumluluk almaz. Taraftarın samimi sevgisi. Taraftar ilgi göstermese basın da ilgi göstermezdi. Bazı yöneticiler de aday olmazdı. Ankaragücü hikayesi, futbol taraftarlığı başarısıdır.

"Son 10 yılın rekoru için..."

Her ne kadar yeni yönetim olsa da ilkeleri devam ediyor. Kulüpte olan hava hiç büyük değişimi işaret etmiyor. Yönetimde olan isimler daha önce görev almış isimlerden. Bu sezon 39 puandayız ve eğer 8 puan daha alırsa hocamız 47 puanla Thomas Doll'un rekorunu egale edecek. 9 puan alırsa da son 10 yılın en başarılısı olacak.

"İstanbul'dan görünmüyor olabilir"

Trabzonspor'un stadyum ile olumlu bir ivmesi var. Ersun Yanal adeta yenileniyor. Seyir zevki çok yüksek bir maç olacak. Ümit Özat, Kayserispor maçını basketbol koçu gibi oynattı. İkinci yarı maç içinde sürekli taktik değiştiren farklı bir anlayış vardı. İstanbul'dan görünmüyor olabilir. Biz yayıncı kuruluştan maç öncesi enstantaneler istedik ama vermediler. Bunlar futbolu sevdirmek, sosyal medyada paylaşmak için çok önemli. Bizim ürettiğimiz görseli pazarlıyorlar.

Ajansspor