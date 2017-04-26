ANKARAGÜCÜ'NDEN ANKARALI BASIN MENSUPLARINA "TEŞEKKÜR"

Ankaragücü'nde Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, yaptığı açıklama ile şampiyonluk yolunda takımı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Ankaralı basın mensuplarına teşekkür etti.

Ankaragücü'nde Basın Sözcüsü Tuna Yılmaz, yaptığı açıklama ile şampiyonluk yolunda takımı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Ankaralı basın mensuplarına teşekkür etti.

Tuna Yılmaz'ın ifadeleri şu şekilde:

"Teşekkürler değerli meslektaşlarım

Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadı'nda muhteşem bir atmosferde oynadığımız Kayseri Erciyesspor müsabakası ile Spor Toto İkinci Lig'deki misafirliğimiz sona erdi.

Allah'a şükürler olsun sezon başından bu yana verdiğimiz emeklerimiz boşa çıkmadı ve alnımızın akıyla hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaştık.

Elde edilen bu başarıda hiç kuşku yok ki Ankara basının da büyük emekleri var.

Afyon'da başladığımız uzun lig maratonundan itibaren bizleri hiç yalnız bırakmayan, yaptığımız çalışmaları aldığımız sonuçları kamuoyuna duyuran, attıkları manşetler ile şampiyonluğa inanarak Ankara'da sinerji oluşmasında etkili olan, Kayseri'deki tarihi atmosferi ve elde edilen şampiyonluğu tüm Türkiye'ye duyuran değerli meslektaşlarımı gönülden alkışlıyor her birine şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Tuna YILMAZ

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Basın Sözcüsü"