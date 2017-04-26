Adnan Erkan: "Başarılı bir sezon oldu"
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ADNAN ERKAN: "BAŞARILI BİR SEZON OLDU"

Adnan Erkan: "Başarılı bir sezon oldu"

Ankara Adliyespor Teknik Direktörü Adnan Erkan, Sultanbeyli Belediyespor karşısında aldıkları 2-1'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

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Ankara Adliyespor Teknik Direktörü Adnan Erkan, Sultanbeyli Belediyespor karşısında aldıkları 2-1'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından konuşan Erkan, evlerinde oynadıkları sezonun son maçını da  kazanarak ligin bitimine bir hafta kala iç sahadaki yenilmezlik serilerini önümüzdeki sezona taşıdıklarını altını çizen Erkan iç saha performansının önemi belirti.

Sezon değerlendirmesini kısaca yapan Erkan sezonun çok çetin geçtiğini ancak kendi adlarına başarılı bir sezon olduğunu ve beklentileri karşıladıklarını anlatan Erkan, şöyle devam etti: "Birikimlerimizi ve deneyimlerimizi aktarmak için oldukça mesai harcadık. Oyuncularımla paylaşımlarımız oldukça üst düzeyde olması, arzunun ve çabanın karşılığı olarak sahaya yansıması  gerçekten mutlu ediyor beni,  Oyuncularıma mücadelerinden  dolayı teşekkür ediyorum, şeklinde konuştu.

 

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