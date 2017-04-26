YENİMAHALLE, "DÖRTLÜ FİNAL"E KANAT ÇARPTI

Yenimahalle Belediyespor, rakibine bir sayı farkla yenilmesine rağmen (24-23) Ankara’da oynan karşılaşmayı 32-25 kazandığı için turu geçmeyi başardı.

Bayanlar Hentbol Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında, Yenimahalle Belediyespor, Kastamonu’ya konuk oldu. Takımların bir üst tura çıkmak için kıran kırana mücadele ettiği maçta Başkent ekibi, rakibine bir sayı farkla yenilmesine rağmen (24-23) Ankara’da oynan karşılaşmayı 32-25 kazandığı için turu geçmeyi başardı.

Yenimahalle, rakibinin ensesinden ayrılmadı

Ligin güçlü ve iddialı iki takımının Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesi nefesleri kesti. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maça saha ve seyirci avantajıyla başlayan Kastamonu ekibi, bu avantajını uzun süre koruyamadı. Maçın ilk dakikalarından itibaren rakibine nefes aldırmayan Başkent ekibi, kıran kırana geçen karşılaşmada rakibinin ensesinden bir an olsun ayrılmayarak farkın açılmasına izin vermedi. Müsabakanın ilk yarısı 12-11 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Yeliz ve Marina’dan gol yağmuru

Maçın ikinci yarısında da skorda fark açılmadı. Ev sahibi ekibin 24-23 kazandığı karşılaşmada bu skor, Yenimahalle’ye yaradı. Maçın sonucunda Yenimahalle Belediyespor ilk maçı 32-25 kazandığı için dörtlü finale adını yazdıran takım olurken Kastamonu Belediyespor, kupadan elendi. Yenimahalle Belediyespor’un tecrübeli isimleri kaptan Yeliz ve Marina karşılaşmada attıkları 6’şar sayı ile takımı bir üst tura taşıdı. Olga, Esra, Anita, Nurceren ve Lenche de skora katkıda bulunan diğer isimler oldu.

İşte dörtlü finale yükselen takımlar

Bu maçla birlikte Bayanlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş müsabakaları tamamlandı. Yenimahalle Belediyespor’la birlikte İzmir Büyükşehir Belediyespor, Zağnosspor ve Muratpaşa Belediyespor rakiplerini eleyerek "Dörtlü Final"de mücadele edecek diğer takımlar oldu

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