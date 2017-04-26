ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN GENÇLERBİRLİĞİ'NE PLAKET

Gençlerbirliği’nin Analiz ve Performans ekibinde yer alan Dünyacan Çiçekverdi ve Ümit Barış Ant, Ankara Üniversite’si Spor Bilimleri öğrencilerileriyle buluştu.

Gençlerbirliği’nin Analiz ve Performans ekibinde yer alan Dünyacan Çiçekverdi ve Ümit Barış Ant, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri öğrencilerileriyle buluştu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen seminerde, Dünyacan Çiçekverdi ve Barış Ant, meslek deneyimlerini ve öğrencilerin ilerleyen yıllarda çalışmayı planladıkları futbol kulüplerinde karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgi verdi.

Seminerin sonunda öğrenciler plaket ile teşekkürlerini iletirken; Dünyacan Çiçekverdi ve Barış Ant da bölüm başkanına imzalı Gençlerbirliği forması hediye ettiler.