İsmet Taşdemir Basın Toplantısı
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İSMET TAŞDEMİR BASIN TOPLANTISI

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'in düzenlediği basın toplantısı Klasspor TV'de canlı yayında...

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Taşdemir: "Camia, şampiyonluğa mecbur bıraktı!"
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