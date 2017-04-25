BAŞAKŞEHİRLİ OYUNCULARIN CEZASI BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehirli futbolculardan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan 5'er, Volkan Babacan da 1 maç men cezası verdi. Emre Belözoğlu'na ise PFDK'dan para cezası çıktı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma sonrasında basın mensubuna yönelik saldırıları nedeniyle Yalçın ve Ufuk, 5'er resmi müsabakadan men ve 13'er bin lira para cezası aldı.

Volkan Babacan'a da aynı maçtan sonra basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verildi.

Kurul ayrıca, Medipol Başakşehir'in takım kaptanı Emre Belözoğlu'na da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.

İŞTE PFDK KARARLARIYLA İLGİLİ O AÇIKLAMA...

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25.04.2017 tarih ve 74 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu VOLKAN BABACAN'ın, basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu UFUK CEYLAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu YALÇIN AYHAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BANDIRMASPOR Kulübünün, 18.04.2017 tarihinde oynanan BANDIRMASPOR - GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, misafir takım seyircilerine diğer tribünler için belirlenen fiyata oranla fahiş fiyat uygulanmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 18.04.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MERSİN İDMAN YURDU Kulübünün, 18.04.2017 tarihinde oynanan MERSİN İDMAN YURDU - ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI ALT E1 BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MERSİN İDMAN YURDU Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 18.04.2017 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON A,B,C BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- SAMSUNSPOR Kulübünün, 19.04.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - MANİSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- SİVASSPOR Kulübünün, 18.04.2017 tarihinde oynanan SİVASSPOR - ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- MERSİN İDMAN YURDU Kulübü sporcusu HİLMİ REŞİTİ'nin, 19.04.2017 tarihinde oynanan MERSİN İDMAN YURDU - ELAZIĞSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GİRESUNSPOR Kulübü sporcusu MUSTAFA KEMAL KARA'nın, 18.04.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ABDULSAMED DAMLU'nun, 18.04.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - ESKİŞEHİRSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakibine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."