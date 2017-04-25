Şampiyonluğun özel görüntüleri Klasspor TV'deydi
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ŞAMPİYONLUĞUN ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ KLASSPOR TV'DEYDİ

Klasspor TV'de yayınlanan “Önümüzdeki maçlara bakacağız” adlı programda Ankaragücü’nün şampiyonluğu fotoğraflar ve videolar eşliğinde değerlendirildi.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta normal sezonun bitmesine 1 hafta şampiyonluğunu ilan eden Ankaragücü’nün başarısı Klasspor TV’de konuşuldu.

Duayen gazeteci Meriç Enercan, Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Klasspor editörü Ahmet Sülak’ın yorumları ile gündemi belirlediği “Önümüzdeki maçlara bakacağız” adlı programında Ankaragücü’nün şampiyonluğu fotoğraflar ve videolar eşliğinde değerlendirildi.

Kayseri Kadir Has Stadyumu’nu yaklaşık 25 bin kişi ile dolduran Ankaragücü taraftarlarının tribün şovları ve coşkulu sevinç görüntüleri, Klasspor TV ekranlarında izleyicilerle buluştu.

Ankaragücü’nde yönetim, teknik heyet ve oyuncuların maç sonunda Ankara oyun eşliğinde ortaya çıkardığı müthiş görüntüleri ve soyunma odasındaki sevinç çığlıkları Klasspor TV’de yayınlandı.

Şampiyonluk görüntülerinin yer aldığı "Önümüzdeki maçlara bakacağız" programının tekrarını izlemek için:

1
Yiğiner: "Siyasiler destek vermedi, önümüzü kestiler"
5
Yiğiner, şampiyonluk düdüğünü tünelde bekledi
2
Ankaragücü taraftarlarından coşkulu şampiyonluk turu
2
Mehmet Yiğiner: "Zorlukları aşarak şampiyon olduk"
5
ŞAMPİYON ANKARAGÜCÜ....
K.Erciyesspor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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