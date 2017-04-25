YİĞİNER: "SİYASİLER DESTEK VERMEDİ, ÖNÜMÜZÜ KESTİLER"

Köklü bir geçmişe sahip olan ve taraftarlarının desteğiyle mutlu sona ulaşan Ankaragücü'nde Başkan Mehmet Yiğiner, Sporx'e olay yaratacak açıklamalar yaptı.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Ankaragücü'nde TFF 1. Lig'e yükselmenin keyfi yaşanıyor.



Köklü bir geçmişe sahip olan ve taraftarlarının desteğiyle mutlu sona ulaşan Ankaragücü'nde Başkan Mehmet Yiğiner, Sporx'e olay yaratacak açıklamalar yaptı.



Taraftarına teşekkür eden Yiğiner, siyasilerden destek görememelerine rağmen şampiyon olduklarını söyledi.



"Şampiyonluk 4 senemizi aldı"



Her şey çok güzel biraz yorulduk, 4 senemizi aldı ama sonunda şampiyon olduk. Kayseri'ye 20-25 bin kişiyle gittik, kazasız belasız geldik çok şükür. Taraftarımız çok coşkulu bir dakika oturmadan hepsi ayakta destekledi. Zaten taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Burada oynadığımız son 4 maçta kapalı gişe oynadık. Biletimiz yoktu, 5-10 bin kişi dışarıda kaldı. Ankara halkı bunu istiyor, camia büyük, yerimiz Süper Lig.



"Süper Lig'de de şampiyonluk istiyoruz"



Biz de elimizden geldiğince yönetici arkadaşlarımızla mücadele ettik ve mutlu sona ulaştık. Sevinçliyiz, iyi oldu. Bundan sonraki hedefimiz de aynı şekilde camia olarak birlik ve beraberlik için takımımızı Süper Lig'e çıkarmak ve orada da şampiyonluk yaşamak istiyoruz.

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"100 Milyon borcu 40-50'ye düşürdük"



Biz tabi ekonomik yönden 100 Milyon borç kamburuyla mücadele ediyoruz. 100 Milyon borcu 40-50 Milyon'a çektik. 26 tane FIFA dosyasıyla mücadele ettik, bunu 4'e düşürdük. 250 civarında icra dosyamız var, onlarla mücadele ettik ve bir noktaya getirdik. Takımı şampiyon yaptık.



"MKE'den aldığımız göğüs reklamını bile vermediler"



Bizi üzen şey siyasilerden yeterli desteği bulamamamız. Makine Kimya'dan göğüs reklamı alıyorduk bu sezon onu bile alamadık. Ona rağmen şampiyon olduk. Taraftarımızın çok büyük katkısı var, esnaf arkadaşlarımızın çok büyük katkısı var. Onların sayesinde takımı şampiyon yaptık.



"Onur'u verip 4 oyuncu aldık, büyük katkı verdi"



Arada bir altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncuları da, mesela bu dönem şampiyon olmamızda çok büyük etken devre arasında sol bekimiz Onur Atasayar'ı Bursaspor'a verdik. Onun karşılığında 4 futbolcu aldık özellikle kalecimiz çok iyi oldu. Bu 4 futbolcu bize ciddi bir katkı sağladı.







"Gümüşhane'deki haksızlık bizi daha da birleştirdi"



Gümüşhane'de yaşadığımız haksızlıklar bizim camiamızı birleştirdi. Nereden baksanız 5-10 bin taraftar havaalanında bizi karşıladı Gümüşhane'ye yenildiğimiz maçtan sonra. Ostim Stadı'nı bize açmadılar, orada taraftarlarımız büyük sıkıntı yaşadı polisle karşı karşıya geldi. Bütün bu yaşananlar bizi daha da birleştirdi, Allah nasip etti şampiyon olduk. Hedefimiz hiç bu tempoyu düşürmeden daha da kitlemizi çoğaltarak, yüz binlerce milyonlarca insan Ankaragücü'nün başarılı olmasını istiyor. Biz de bu yolda taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Halk bunu istiyor, şehir de takımına sahip çıkıyor güzel olan bu. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, Allah nasip ederse Süper Lig'e dönmek için mücadele edeceğiz.







"Siyasiler destek vermedi, önümüzü kestiler"



Biz siyasilerle görüştük. Makine Kimya Endüstrisi bizim, fişek yapan 107 yıl önce kulübün kuruluşunda olan insanlar. Onlar bile her sene aldığımız sponsorluğu da bize vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı, herhalde bakan beyin Günüşhaneli olması, o sebeple önümüzü kestiler. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan da bir destek alamadık. Buna rağmen şampiyon olduk. Durun bakalım Allah büyüktür.



"Bilet fiyatlarında taraftarımızı üzmeyiz"



Birkaç gün sonra biletler belli olacak. Belki biletlerin yanında promosyon yapabiliriz. Forma atkı gibi bir düşüncemiz var ama 20 bin tane olunca da hemen bulamıyorsunuz. Çarşamba günü biletler ve fiyatlar belli olur. İnsanları üzmeyiz, biz bize destek olan taraftarımızı üzmeyiz. Uçuk fiyatlar yapmayız. Taraftarımızı üzmeden orta yolu bularak bir bilet fiyatı belirleriz.

Kaynak: Sporx.com - İbrahim DEMİR