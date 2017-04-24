Beşiktaş 3 - Adanaspor 2
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BEŞİKTAŞ 3 - ADANASPOR 2

Beşiktaş 3 - Adanaspor 2

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Beşiktaş ile Adanaspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kazandı.

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Beşiktaş 3 - Adanaspor 2

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Beşiktaş ile Adanaspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kazandı.

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Dusko Tosic, Marcelo Guedes, Gökhan Gönül, Atınç Nukan (72' Adriano Correia), Ryan Babel, Atiba Hutchinson (46' Ricardo Quaresma), Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Vincent Aboubakar (82' Necip Uysal)

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Adanaspor: Charles Itandje, Mauricio Ramos, Didi, Digao, Renan Diniz, Vladimir Koman (60' Bekir Yılmaz), Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Vinicius (77' Ahmet Dereli), Roni Gleison, Magaye Gueye

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Hakem: Halil Umut Meler, Esat Sancaktar, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdulkadir Bitigen

Goller: DK 11: Vincent Aboubakar (Beşiktaş), DK 24: Roni Gleison (Adanaspor), DK 52: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 66: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 80: Dusko Tosic (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 58: Renan Foguinho (Adanaspor), DK 79: Didi (Adanaspor), DK 79: Mauricio Ramos (Adanaspor)

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