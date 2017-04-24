ŞANLIURFASPOR 0 - GAZİANTEP BŞB 0

Şanlıurfaspor 0 - Gaziantep BŞB 0
TFF 1. Lig 29. haftasında Şanlıurfaspor ile Gaziantep BŞB Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Bakary Soro, İzzet Yıldırım, Caner Cavlun, Berkay Can Değirmencioğlu, Fevzi Özkan (66' Batuhan Artarslan), Hüseyin Kala (57' Abdulaziz Solmaz), Kağan Söylemezgiller, Emmanuel Banahene, Mertcan Çam (86' Oktay Delibalta), Iyayi Atiemwen
Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu
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Gaziantep BŞB: Adam Stachowiak, Uğur Akdemir, Özgür Özkaya, Serge Akakpo, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Muhammet Ertürk (46' Ibrahima Wadji), Nelson Bonilla (69' Ramazan Civelek)
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Hakem: Kutluhan Bilgiç, İbrahim Bozbey, Yusuf Bozdoğan, Ali Zağlı
Sarı Kartlar: DK 33: Ahmet Kesim (Gaziantep BŞB), DK 71: İzzet Yıldırım (Şanlıurfaspor), DK 81: Iyayi Atiemwen (Şanlıurfaspor), DK 83: Uğur Akdemir (Gaziantep BŞB), DK 90: Gökhan Alsan (Gaziantep BŞB)
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