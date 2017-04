MANİSASPOR 3 - DENİZLİSPOR 2

TFF 1. Lig 29. haftasında Manisaspor ile Denizlispor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Manisaspor 3-2 kazandı.

Manisaspor 3 - Denizlispor 2

TFF 1. Lig 29. haftasında Manisaspor ile Denizlispor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisaspor 3-2 kazandı.

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Erman Bulucu, İsmail Haktan Odabaşı, Nikola Mikic, Ufuk Budak, Slavko Perovic (59' Gökhan Sazdağı), Umut Gündoğan, Metin Yüksel (69' Hakan Turan), Daniel Dimov, Bilal Sebaihi, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Taha Can Velioğlu, Alfred Sankoh (87' Anıl Taşdemir), Ziya Alkurt, Barış Örücü (77' İsmail Güven), Burak Altıparmak, Leandro Kappel (90' Şevki Çınar), Yasin Ozan

Teknik Direktör: Kenan Atik

Hakem: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Kamil Çetin, Atilla Karaoğlan

Goller: DK 31: Ömer Alp Kulga (Manisaspor), DK 33: Taha Can Velioğlu (Denizlispor), DK 44: Barış Örücü (Denizlispor), DK 72: Bahattin Köse (Manisaspor), DK 90: Gökhan Sazdağı (Manisaspor)



Sarı Kartlar: DK 3: Daniel Dimov (Manisaspor), DK 42: Ufuk Budak (Manisaspor), DK 52: Kerem Can Akyüz (Denizlispor), DK 78: Taha Can Velioğlu (Denizlispor), DK 80: Hakan Turan (Manisaspor), DK 80: Ziya Alkurt (Denizlispor), DK 90: Gökhan Sazdağı (Manisaspor)