BEŞİKTAŞ - ADANASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Beşiktaş - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Beşiktaş - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 28. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Dusko Tosıc, Vıncent Aboubakar, Atıba Hutchınson, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Ali Arslan, Marcelo Antonıo Guedes Fılho, Atınç Nukan, Ryan Guno Babel, Gökhan Gönül, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Adanaspor: Maurıcıo Donızetı Ramos Junıor, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Vınıcıus Santos Sılva, Tevfik Altındağ, Rodrıgo Longo Freıtas, Charles Hubert Itandje, Renan Rodrıgues Da Sılva, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, Vlagyımır Koman, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs
Teknik Direktör: Eyüp Arın
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Hakem: Halil Umut Meler, Esat Sancaktar, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdulkadir Bitigen
Maç Detayları - Canlı Anlatım