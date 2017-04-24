Balıkesirspor 1 - Altınordu 1
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BALIKESİRSPOR 1 - ALTINORDU 1

Balıkesirspor 1 - Altınordu 1

TFF 1. Lig 29. haftasında Balıkesirspor ile Altınordu Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Balıkesirspor 1 - Altınordu 1

TFF 1. Lig 29. haftasında Balıkesirspor ile Altınordu Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Abdulkadir Özgen, Burak Çalık, İshak Çakmak, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (80' Doğa İşeri), Christian Bekamenga (58' Oğuzhan Çapar)

Teknik Direktör: Can Cangök

Altınordu: Berke Özer, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Yusuf Acer, Arif Morkaya (73' Oğulcan Ülgün), Okan Derici, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu (81' Alican Özfesli), Barış Alıcı, Fatih Aktay (59' Hasan Kabze)

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Sarperbarış Saka, Engin Erdem, Soner Maraş, Mustafa Aydın

Goller: DK 49: Barış Alıcı (Altınordu), DK 64: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor)

Sarı Kart: DK 79: Tomislav Glumac (Balıkesirspor)

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