ŞANLIURFASPOR - GAZİANTEP BŞB SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Şanlıurfaspor - Gaziantep BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:30'da başlayacak Şanlıurfaspor - Gaziantep BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 29. Haftasında Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şanlıurfa Gap Arena
Şanlıurfaspor: Mertcan Çam, Berkay Can Değirmencioğlu, Hüseyin Kala, Emmanuel Oseı Banahene, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Iyayı Belıeve Atıemwen, Bakary Soro, Fevzi Özkan, Caner Cavlun, Sinan Ören
Teknik Direktör: Ogün Temizkanoğlu
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Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Uğur Akdemir, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Muhammed Himmet Ertürk, Muhammet Reis, Mehmet Erdem Uğurlu, Serge Ognadon Akakpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Nelson Wılfredo Bonılla Sanchez
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Hakem: Kutluhan Bilgiç, İbrahim Bozbey, Yusuf Bozdoğan, Ali Zağlı
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