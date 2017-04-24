MANİSASPOR - DENİZLİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Manisaspor - Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:30'da başlayacak Manisaspor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 29. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Nıkola Mıkıc, Erman Bulucu, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Billal Sebaıhı, Slavko Perovıc, Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Leandro Deyrınıo Kappel, Burak Altıparmak, Alfred Sankoh, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü
Teknik Direktör: Kenan Atik
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Deniz Turgut, Kamil Çetin, Atilla Karaoğlan
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