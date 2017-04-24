İşte Balıkesirspor - Altınordu maçında ilk 11'ler
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İŞTE BALIKESİRSPOR - ALTINORDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Balıkesirspor - Altınordu maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 29. haftasında Balıkesirspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Balıkesirspor - Altınordu maçında ilk 11'ler

Bugün 17:00'da başlayacak Balıkesirspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 29. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sarperbarış Saka yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor: Eray Ataseven, Mehmet Boztepe, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Okan Alkan, Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen

Teknik Direktör: Can Cangök

Altınordu: Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt, Berke Özer, Arif Morkaya, Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Sarperbarış Saka, Engin Erdem, Soner Maraş, Mustafa Aydın

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