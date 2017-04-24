İŞTE BALIKESİRSPOR - ALTINORDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Balıkesirspor - Altınordu maçında ilk 11'ler
Bugün 17:00'da başlayacak Balıkesirspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 29. Haftasında Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sarperbarış Saka yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor: Eray Ataseven, Mehmet Boztepe, Bekamenga Aymard Chrıstıan Bekamenga, Okan Alkan, Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, İshak Çakmak, Abdulkadir Özgen
Teknik Direktör: Can Cangök
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Altınordu: Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Fatih Aktay, Erdoğan Yeşilyurt, Berke Özer, Arif Morkaya, Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sarperbarış Saka, Engin Erdem, Soner Maraş, Mustafa Aydın
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