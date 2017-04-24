YİĞİNER, ŞAMPİYONLUK DÜDÜĞÜNÜ TÜNELDE BEKLEDİ

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, üst lige çıkmanın sevincini takım ve taraftarla paylaşmak isterken sabırsızlığını gizleyemedi.

Kayseri Erciyesspor’u Ömer Bozan, Kenan Özer, Muharrem Ozan Cengiz ve Erhan Şentürk’ün attığı gollerle 4-1 mağlup eden Ankaragücü, 33. hafta sonunda ligdeki şampiyonluğunu ilan etti. Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda yapılan bu önemli karşılaşmanın ardından yaşanılan şampiyonluk sevinci ise görülmeye değerdi.

Ankara’dan ve çevre illerden gelen Ankaragücü taraftarları, Kadir Has Stadyumu’na yaklaşık 20 bin kişi gelerek ülkede görülmemiş ciddi bir sayıya ulaştı ve tribünleri adeta bir karnaval havasına çevirdi. Maçın 6. dakikası geldiğinde ise tribün şovları ve tezahüratlar yapılarak mini bir şampiyonluk kutlaması denendi.

Yiğiner, son düdüğü tünelin önünde bekledi

Maç açık farklı skorla devam ederken üst lige çıkmanın sevincini takım ve taraftarla paylaşmak için sabırsızlığını gizleyemeyen Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, karşılaşmanın bitmesine 10 dakika kalmışken protokol tribününden aşağıya inerek çıkış tünelinde yönetim kurulu üyeleri ile omuz omuza vererek müsabakanın son düdüğünü bekledi.

Ankaragücü’nün şampiyonluğunu tüm ülkeye duyuran düdüğün gelmesinin ardından sahanın içine giren Başkan Yiğiner, oyuncular ve teknik heyetin yanına hızlı adımlarla giderek üst lige çıkmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.

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Oyun havaları eşliğinde kutlandı

Ankaragücü’nde Başkan Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, stadın hoparlörlerinden çalınan Ankara oyun havaları eşliğinde oynayarak zorlu geçen bir yılın sonunda kazanılan başarının keyfini sonuna kadar çıkardı.

Kadir Has Stadyumu’nu dolduran 20 bin Ankaragücü taraftarı önünde oluşan görkemli kutlama sona erdikten sonra soyunma odasına geçen kafile, burada da coşkulu sevincini devam ettirdi.