MEHMET YİĞİNER: "ZORLUKLARI AŞARAK ŞAMPİYON OLDUK"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Bileğimizin gücüyle ve alnımızın akıyla şampiyon olduk” diyerek zorlu şartların ardından ulaşılan şampiyonluğun önemine vurgu yaptı.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta 33. karşılaşmasında Kayseri Erciyesspor’u deplasmanda 4-1 yenen Ankaragücü, normal sezonun bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Sarı-Lacivertli takımın yönetimi, teknik heyeti ve oyuncuları, maç sonunda tribünlerin yanına giderek büyük bir sevinç yaşadı. Oyun havaları eşliğinde üst lige çıkmanın sevinci soyasıya kutlanırken, taraftarlar görsel şovlar ile Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda görkemli bir görüntüyü ortaya çıkardı.

“Hiçbir zaman yalnız bırakılmadık”

Şampiyonluğun ardından Klasspor mikrofonlarına duygularını paylaşan Başkan Mehmet Yiğiner, “Bileğimizin gücüyle ve alnımızın akıyla şampiyon olduk” diyerek zorlu şartların ardından ulaşılan şampiyonluğun önemine vurgu yaptı.

Bu başarının ulaşılmasında herkesin yoğun uğraş verdiğini belirten Yiğiner, “Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Allah, her birinden razı olsun. Yönetimimize, teknik heyetimize, oyuncularımıza, taraftarlarımıza ve basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman yalnız bırakılmadık.” dedi.

Zorlu şartların ardından şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunun daha farklı olduğunu ifade eden Yiğiner, “Güzel bir şampiyonluk oldu. Şimdiye kadar çok mücadele ettik ve uğraştık, zoru başardığımızı düşünüyorum. Zorlu şartların ardından böyle bir şampiyonluk geldiğinde ise coşkusu daha farklı oluyor. Mutluluğumuzu üst seviyede yaşıyoruz. “ diye konuştu.

“Desteklerin artmasını bekliyoruz”

Ankaragücü taraftarlarının Kayseri’ye ulaşması için belediyelerin otobüs tahsis etmesinin önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Yiğiner, “Taraftarların Kayseri’ye gelmesi için otobüs tahsis eden Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 50 otobüs ayarladı. Şehrimizde, birlik ve beraberlik oluştu. Bu desteğin artarak devam etmesini istiyoruz. Türkiye’de olmayan bir işi başararak karayolu ile yaklaşık 20 bin taraftarımız Kayseri’deki stadı doldurdu. Bu belki de bir Türkiye rekoru oldu. Bileğimizin gücüyle ve alnımızın akıyla şampiyon olduk. “ diyerek sözlerini tamamladı.