Galatasaray 0 - Fenerbahçe 1
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GALATASARAY 0 - FENERBAHÇE 1

Galatasaray 0 - Fenerbahçe 1

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

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Galatasaray 0 - Fenerbahçe 1

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Lionel Carole, Ahmet Çalık, Wesley Sneijder, Yasin Öztekin (80' Eren Derdiyok), Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (90' Josue), Bruma (68' Garry Rodrigues), Lukas Podolski

Teknik Direktör: Igor Tudor

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Jeremain Lens, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe (62' Volkan Şen), Mehmet Topal, Alper Potuk (90' Ozan Tufan), Robin Van Persie (80' Moussa Sow)

Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Arda Kardeşler

Gol: DK 90: Josef De Souza (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 61: Robin Van Persie (Fenerbahçe), DK 85: Josef De Souza (Fenerbahçe), DK 87: Martin Skrtel (Fenerbahçe), DK 90: Volkan Demirel (Fenerbahçe)

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