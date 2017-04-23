Galatasaray - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...
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GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Galatasaray - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Galatasaray - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Ahmet Yılmaz Çalık, Nestor Fernando Muslera, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Josef Podolskı, Armındo Tue Na Bangna, Lıonel Jules Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Sabri Sarıoğlu

Teknik Direktör: Igor Tudor

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Sımon Thorup Kjaer, Mehmet Topal, Josef De Souza Dıas, Alper Potuk, Robın Van Persıe, Şener Özbayraklı, Martın Skrtel, Jeremaın Marcıano Lens, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Arda Kardeşler

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