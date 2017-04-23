ELAZIĞSPOR 2 - SAMSUNSPOR 1

Elazığspor 2 - Samsunspor 1
TFF 1. Lig 29. haftasında Elazığspor ile Samsunspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elazığspor 2-1 kazandı.
Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Tom Silva, Çağrı Ortakaya, Youssef Yeşilmen (90' Murat Kayalı), Hakan Bilgiç, Hamidou Traore, Lamine Diarra (84' Mesut Saray), Olanrewaju Kehinde (90' Timur Bayram Özgöz)
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Samsunspor: Tom Muyters, Fatih Kılıçkaya, Mustafa Sevgi, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Murat Gürbüzerol, Kenan Karışık (86' Distel Zola), Hasan Kılıç, Vedat Bora (67' Jeroen Lumu), Göksu Türkdoğan, Famoussa Kone
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Serkan Tokat, Samet Çavuş, Oğuz Terzi, Serkan Ergün
Goller: DK 34: Murat Gürbüzerol (Samsunspor), DK 48: Tom Silva (Elazığspor), DK 70: Çağrı Ortakaya (Elazığspor)
Sarı Kartlar: DK 50: Lamine Diarra (Elazığspor), DK 59: Hamidou Traore (Elazığspor), DK 69: Fatih Kılıçkaya (Samsunspor), DK 84: Kenan Karışık (Samsunspor), DK 90: Ercan Yazıcı (Samsunspor)
Kırmızı Kart: DK 78: Hamidou Traore (Elazığspor)
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