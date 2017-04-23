Eskişehirspor 2 - Sivasspor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

ESKİŞEHİRSPOR 2 - SİVASSPOR 2

Eskişehirspor 2 - Sivasspor 2

TFF 1. Lig 29. haftasında Eskişehirspor ile Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

166 Okunma

Eskişehirspor 2 - Sivasspor 2

TFF 1. Lig 29. haftasında Eskişehirspor ile Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Eskişehirspor: Ruud Boffin, Jerry Akaminko, Kaan Kanak (46' Axel Meye), Hakan Çinemre, Dorukhan Toköz, Erkan Zengin, Uğur İnceman, Hürriyet Güçer, Tarık Çamdal, Hasan Hüseyin Acar (81' Ramazan Övüç), Semih Şentürk (75' Chikeluba Ofoedu)

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Sivasspor: Tolgahan Acar, John Boye, Rıdvan Şimşek, Gökhan Süzen (88' Ahmet Cebe), İbrahim Öztürk, Yiğit İncedemir (79' Kerim Avcı), Burhan Eşer (71' Ergin Keleş), Hakan Arslan, Galip Güzel, Emre Kılınç, Leandrinho

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Süleyman Özay, Murat Özcan

Goller: DK 29: Semih Şentürk (Eskişehirspor), DK 64: John Boye (Sivasspor), DK 71: Axel Meye (Eskişehirspor), DK 82: Leandrinho (Sivasspor)

Sarı Kartlar: DK 36: Semih Şentürk (Eskişehirspor), DK 83: Tarık Çamdal (Eskişehirspor), DK 88: John Boye (Sivasspor), DK 90: Emre Kılınç (Sivasspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Tarık Çamdal (Eskişehirspor)

﻿

Eskişehirspor - Sivasspor maç kadroları belli oldu...
TFF 1. Lig son 6 haftaya nasıl girdi?
İşte futbolda haftanın programı
Yeni Malatyaspor 1 - Eskişehirspor 2
İşte Yeni Malatyaspor - Eskişehirspor maçında ilk 11'ler
Sivasspor 0 - Ümraniyespor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿