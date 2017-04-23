ESKİŞEHİRSPOR 2 - SİVASSPOR 2

Eskişehirspor 2 - Sivasspor 2
TFF 1. Lig 29. haftasında Eskişehirspor ile Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Eskişehirspor: Ruud Boffin, Jerry Akaminko, Kaan Kanak (46' Axel Meye), Hakan Çinemre, Dorukhan Toköz, Erkan Zengin, Uğur İnceman, Hürriyet Güçer, Tarık Çamdal, Hasan Hüseyin Acar (81' Ramazan Övüç), Semih Şentürk (75' Chikeluba Ofoedu)
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Haberleri İstatistikleri
Sivasspor: Tolgahan Acar, John Boye, Rıdvan Şimşek, Gökhan Süzen (88' Ahmet Cebe), İbrahim Öztürk, Yiğit İncedemir (79' Kerim Avcı), Burhan Eşer (71' Ergin Keleş), Hakan Arslan, Galip Güzel, Emre Kılınç, Leandrinho
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mete Kalkavan, Mustafa Emre Eyisoy, Süleyman Özay, Murat Özcan
Goller: DK 29: Semih Şentürk (Eskişehirspor), DK 64: John Boye (Sivasspor), DK 71: Axel Meye (Eskişehirspor), DK 82: Leandrinho (Sivasspor)
Sarı Kartlar: DK 36: Semih Şentürk (Eskişehirspor), DK 83: Tarık Çamdal (Eskişehirspor), DK 88: John Boye (Sivasspor), DK 90: Emre Kılınç (Sivasspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Tarık Çamdal (Eskişehirspor)
Fikstürü - Puan Durumu