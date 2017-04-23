12 BİNGÖLSPOR 1 - DARICA G.BİRLİĞİ 0

12 Bingölspor 1 - Darıca G.Birliği 0
TFF 3. Lig 3. Grup 33. haftasında 12 Bingölspor ile Darıca G.Birliği Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı 12 Bingölspor 1-0 kazandı.
12 Bingölspor: Erman Öztürk, Şafak Bayraktar, Özkan Yılmaz (69' Muhammed Burak Çelik), Ömerül Faruk İşler, Kamil Yüksel, Rıdvan Sönmez, Fatih Yalnız, Gökhan Korkmaz (76' Mehmet Çiloğlan), Sercan Sevinç (81' Recep Macar), Hüseyin Çiray, Burhanettin Çakırefe
Teknik Direktör: Ali Beykoz
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Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Kerem Kaya, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Hayrullah Bilazer, Sinan Turan, Gökhan Solak, Aziz Kızılgün (80' Alperen Doğan), Doğancan Aynacı (53' Gökhan Erdoğan), Özer Kutlu (81' Abuzer Toplu), Murat Can Bölükbaşı
Teknik Direktör: Sadullah Zehir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bilal Köseoğlu, Emre Aslan, Yakup Bulut, Harun Toplar
Gol: DK 37: Burhanettin Çakırefe (12 Bingölspor)
Sarı Kart: DK 90: Gökhan Solak (Darıca G.Birliği)
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