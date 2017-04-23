12 Bingölspor 1 - Darıca G.Birliği 0
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12 BİNGÖLSPOR 1 - DARICA G.BİRLİĞİ 0

12 Bingölspor 1 - Darıca G.Birliği 0

TFF 3. Lig 3. Grup 33. haftasında 12 Bingölspor ile Darıca G.Birliği Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı 12 Bingölspor 1-0 kazandı.

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12 Bingölspor 1 - Darıca G.Birliği 0

TFF 3. Lig 3. Grup 33. haftasında 12 Bingölspor ile Darıca G.Birliği Bingöl Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı 12 Bingölspor 1-0 kazandı.

12 Bingölspor: Erman Öztürk, Şafak Bayraktar, Özkan Yılmaz (69' Muhammed Burak Çelik), Ömerül Faruk İşler, Kamil Yüksel, Rıdvan Sönmez, Fatih Yalnız, Gökhan Korkmaz (76' Mehmet Çiloğlan), Sercan Sevinç (81' Recep Macar), Hüseyin Çiray, Burhanettin Çakırefe

Teknik Direktör: Ali Beykoz

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Kerem Kaya, Yusuf Orhan, Alper Tursun, Hayrullah Bilazer, Sinan Turan, Gökhan Solak, Aziz Kızılgün (80' Alperen Doğan), Doğancan Aynacı (53' Gökhan Erdoğan), Özer Kutlu (81' Abuzer Toplu), Murat Can Bölükbaşı

Teknik Direktör: Sadullah Zehir

Hakem: Bilal Köseoğlu, Emre Aslan, Yakup Bulut, Harun Toplar

Gol: DK 37: Burhanettin Çakırefe (12 Bingölspor)

Sarı Kart: DK 90: Gökhan Solak (Darıca G.Birliği)

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12 Bingölspor - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...
İşte futbolda haftanın programı
Darıca G.Birliği 3 - Bayrampaşa 0
Sakaryaspor 1 - 12 Bingölspor 1
12 Bingölspor 0 - Payas Bel. 0
Tarsus İdman Yurdu 2 - Darıca G.Birliği 1
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