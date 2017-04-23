Dardanelspor 2 - Bodrum Bel. 1
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DARDANELSPOR 2 - BODRUM BEL. 1

Dardanelspor 2 - Bodrum Bel. 1

TFF 3. Lig 2. Grup 33. haftasında Dardanelspor ile Bodrum Bel. 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Dardanelspor 2-1 kazandı.

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Dardanelspor 2 - Bodrum Bel. 1

TFF 3. Lig 2. Grup 33. haftasında Dardanelspor ile Bodrum Bel. 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Dardanelspor 2-1 kazandı.

Dardanelspor: Enes Fidayeo, Can Morgül, Caner Turp, Sinan Akgöl, Selim Asal, Yusuf Bayram, Sergen Piçinciol (82' Bedri Evren), Ahmet Yazar (86' Uğur Çelik), Ufukcan Engin, Uğur Uğur (86' Alperen Topçular), Fırat Aras

Teknik Direktör: Mustafa Meteertem

Bodrum Bel.: Gökhan Yenigün, Erhan Karayer, Muhammet Aran, Mehmet Bağlı (67' Muhammed Kerem Aktürkoğlu), Emrah Öztürk, Agah Oktay Yılmaz, Emrah Kaya (86' Harun Kavaklıdere), Tolga Deniz, Erkan Değişmez, Celal Dumanlı (77' Tufan Zahid Arslan), Çağrı Tekin

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Hakem: Tolga Kadaz, Ulaş Aksoy, Murat Tuğberk Curbay, Uğur Önay

Goller: DK 73: Uğur Uğur (Dardanelspor), DK 90: Fırat Aras (Dardanelspor), DK 90: Harun Kavaklıdere (Bodrum Bel.)

Sarı Kartlar: DK 17: Ahmet Yazar (Dardanelspor), DK 57: Sergen Piçinciol (Dardanelspor), DK 79: Çağrı Tekin (Bodrum Bel.)

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