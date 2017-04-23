Çatalca Spor 1 - Düzcespor 1
TFF 3. Lig 2. Grup 33. haftasında Çatalca Spor ile Düzcespor Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Çatalca Spor: Doğan Özcan, Arif Güner, Serkan Urgancı (88' Enes Erdal İç), Gökhan Günel, Oğuzhan Yıldız (77' Deniz Bağlan), Eyüpcan Delibalta, Murat Yılmaz (61' Recep Akkemik), Sertaç Gökaltın, Sadık Arda Yılmaztürk, Mükail Baydır, Gökhan Demir
Teknik Direktör: Kadir Akbulut
Haberleri İstatistikleri
Düzcespor: Salih Şenbaş, Zihni Aydın (56' Bünyamin Uyanık), Eray Eren, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Mert Özkan, Rıdvan Sağlam, Berk Baran, Mesut Uzun (65' Tayfun Yanar), Kerem Çağatay, Barış Kazer, Emre Pehlivan (73' Teoman Safa Erkan)
Teknik Direktör: Cengiz Seçsev
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Can Temizel, Ercan Aydın, Arda Darcan, Erdem Temel
Goller: DK 21: Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Düzcespor), DK 90: Arif Güner (Çatalca Spor)
Sarı Kartlar: DK 20: Eyüpcan Delibalta (Çatalca Spor), DK 23: Gökhan Demir (Çatalca Spor), DK 45: Mesut Uzun (Düzcespor), DK 45: Zihni Aydın (Düzcespor), DK 58: Sertaç Gökaltın (Çatalca Spor), DK 70: Berk Baran (Düzcespor), DK 76: Gökhan Günel (Çatalca Spor), DK 78: Bünyamin Uyanık (Düzcespor), DK 90: Deniz Bağlan (Çatalca Spor)
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