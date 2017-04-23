Beylerbeyispor 0 - Kartalspor 0
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BEYLERBEYİSPOR 0 - KARTALSPOR 0

Beylerbeyispor 0 - Kartalspor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 37. haftasında Beylerbeyispor ile Kartalspor Beylerbeyi 75.yıl Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Beylerbeyispor 0 - Kartalspor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 37. haftasında Beylerbeyispor ile Kartalspor Beylerbeyi 75.yıl Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Beylerbeyispor: Alptekin Teytey, Gökhan Günaydın, Mehmet Ballı (59' Güray Gazioğlu), Kaan Dorak, Osman Mertoğlu, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Çetin Turan, Gökhan Çıra (79' Onur Uğlu), Çağrı Yasan (64' Metehan Çakal), Fatih Sercan Ekinci, Talha Yazgan

Teknik Direktör: Orhan Şerit

Kartalspor: Osman Şimşek, Ozan Solak, Mehmet Sait Ulucan, Emrah Taysı, Recep Burak Yılmaz, Recep Yaşar (76' Baran Basut), Yasin Şahan (43' Dündar Denizhan), Mustafa Şeker (56' Onur Acar), Aytek Öktem, Muhammet Ocak, Tahsin Hacımustafaoğlu

Teknik Direktör: Sadettin Demirtaş

Hakem: Bülent Birincioğlu, Mehmet Metin, Samet Çiçek, Halil İbrahim Yıldırım

Sarı Kartlar: DK 24: Tahsin Hacımustafaoğlu (Kartalspor), DK 59: Dündar Denizhan (Kartalspor)

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Kartalspor 2 - Sancaktepe Bel. 1
Kozan Bel.SK 2 - Kartalspor 1
Beylerbeyispor 1 - Bayburtspor 0
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