Maltepespor 0 - Payas Bel. 0
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MALTEPESPOR 0 - PAYAS BEL. 0

Maltepespor 0 - Payas Bel. 0

TFF 3. Lig 3. Grup 33. haftasında Maltepespor ile Payas Bel. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Maltepespor 0 - Payas Bel. 0

TFF 3. Lig 3. Grup 33. haftasında Maltepespor ile Payas Bel. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Maltepespor: Emre Aydın, Hasan Dülgeroğlu, Emrah Cülen, Eren Can Özçelik, Sertaç Kayatekin (70' Orçun Selduman), Samet Eker, Hacı Ömer Doğru, Kerim Deler (87' Egemen Kulaç), Emre Avcı, Feyyaz Yaşar, Savaş Yorulmaz (57' Mustafa Serkan Demirel)

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Resul Timurlenk, Muhammet Ali Yenilmez, Vehbi Furkan Yıldırım (80' Oğuzhan Baykal), Rıdvan Peker, Fatih Gümüşel, Tevfik Şanver, Deniz Karadeniz, Yunus Emre Mest, Mustafa Yıldız (62' Eşref Koçak), Hüseyin Yahyaoğlu (73' Ali Yıldırım)

Teknik Direktör: Mehmet Seçkin

Hakem: Burak Şeker, Fatih Çeltikci, Cevher Ahen, Ömer Fırat

Sarı Kartlar: DK 9: Emrah Cülen (Maltepespor), DK 42: Hacı Ömer Doğru (Maltepespor), DK 75: Deniz Karadeniz (Payas Bel.), DK 83: Ahmet Üçgün (Payas Bel.), DK 84: Eren Can Özçelik (Maltepespor), DK 90: Resul Timurlenk (Payas Bel.), DK 90: Muzaffer Özkaya (Maltepespor), DK 90: Muhammet Ali Yenilmez (Payas Bel.)

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İşte Maltepespor - Payas Bel. maçında ilk 11'ler
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Payas Bel. 1 - Muğlaspor 1
Payas Bel. 1 - Muğlaspor 1
Sultanbeyli Bel. 3 - Maltepespor 2
12 Bingölspor 0 - Payas Bel. 0
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