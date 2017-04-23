Fatih Karagümrük 3 - A. Üsküdar 0
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FATİH KARAGÜMRÜK 3 - A. ÜSKÜDAR 0

Fatih Karagümrük 3 - A. Üsküdar 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında Fatih Karagümrük ile A. Üsküdar Vefa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-0 kazandı.

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Fatih Karagümrük 3 - A. Üsküdar 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. haftasında Fatih Karagümrük ile A. Üsküdar Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-0 kazandı.

Fatih Karagümrük: Muhammed Birkan Tetik, Kemal Cingirt, Erdinç Çepoğlu, Eren Taşkın (73' Erkan Sancar), Hüseyin Öztürk, Taner Yıldız, Burak Göksel, Ömercan Öndaş, Muhammed Akarslan (60' Halil Uysal), Denis Taşkesen (85' Feyyaz Aydil), Mert Somay

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

A. Üsküdar: Mert Can Tunca, Uğur Bulut, Fatih Çolak, Murat Rüzgar (82' Pekin Köşnek), Yasir Subaşı, Murat Akgül, Hasan Türk, Alihan Can (75' Çağlar Yıldırım), Melih Okutan, Bertuğ Başdemir (46' Recep Berk Elitez), Berat Eyüpoğlu

Teknik Direktör: Baki Suha Erbirsin

Hakem: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Orkun Aktaş, Yalçın Taşkınfurat

Goller: DK 1: Muhammed Akarslan (Fatih Karagümrük), DK 45: Eren Taşkın (Fatih Karagümrük), DK 55: Burak Göksel (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: DK 56: Fatih Çolak (A. Üsküdar), DK 59: Melih Okutan (A. Üsküdar), DK 73: Burak Göksel (Fatih Karagümrük)

Kırmızı Kart: DK 66: Seyit Ali Akgül (A. Üsküdar)

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