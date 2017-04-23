ANKARA DEMİRSPOR 1 - KÜTAHYASPOR 0

Ankara Demirspor 1 - Kütahyaspor 0
TFF 3. Lig 1. Grup 37. haftasında Ankara Demirspor ile Kütahyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 1-0 kazandı.
Ankara Demirspor: Fatih Gülmez, Celal Çırpanlı, Hasan Akdemir, Efşan Geçgin, Burak Sürmeli, Kerem Vapurluoğlu (46' Fatih Baydemir), İbrahim Bingöl, Güney Tutcuoğlu, Furkan Işıkdemir, Hasan Kaya (74' Emre Akdağ), Muhammed Enes Yılmaz (60' Serdar Karaduman)
Teknik Direktör: Mehmet Kaya
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Kütahyaspor: Süleyman Kasap, Emre Gürbüz, Yener Şerif Boz, Osman Bozdağ, İhsan Uğur Göktaş, Serkan Esen, Ahmet Üner, Derviş Hüseyin Güner (84' Furkan Özyurt), Abdülkerim Kılıç (54' Gökhan Kaya), Oğuzhan Demirer, Ömer Faruk Boz
Teknik Direktör: Muharrem Uğur
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Hakem: Ercan Hellaç, Bülent Uludoğan, Hasan Erdoğan, Gökhan Özbulut
Gol: DK 88: Fatih Baydemir (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 23: Celal Çırpanlı (Ankara Demirspor), DK 27: Ahmet Üner (Kütahyaspor), DK 46: İbrahim Bingöl (Ankara Demirspor), DK 82: Furkan Işıkdemir (Ankara Demirspor)
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