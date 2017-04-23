ŞAMPİYON ANKARAGÜCÜ....

K.Erciyesspor 1 - MKE Ankaragücü 4
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında K.Erciyesspor ile MKE Ankaragücü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 4-1 kazandı.
K.Erciyesspor: Osman Kuş, Bilal Kılıç, Mehmet Bayram, Yunus Öztürk, Cüneyt Turgut (82' Turgay Aydoğan), Çağatay Polatdemir, Serkan Demirezen, Ahmet Özdemir, Muhammed Yasin Turgutalp (58' Burak Türkmen), Batu Han Hidayetoğlu, Seyfettin Yesügey (55' Okan Yenidünya)
Teknik Direktör: Mustafa Şimşek Özkeş
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Serkan Balcı, Sezgin Coşkun, Cenk Kaplan, Mehmet Taşçı, Ferhat Çulcuoğlu (70' Harun Aydın), Ömer Bozan (60' Enes Kubat), Muhammed Gönülaçar, Erhan Şentürk (75' Çağatay Çeken), Kenan Özer, Muharrem Ozan Cengiz
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Burak Taşkınsoy, Sedat Bayrak, Mehmet Can Küçük, Can Cengiz
Goller: DK 27: Ömer Bozan (MKE Ankaragücü), DK 45: Muharrem Ozan Cengiz (MKE Ankaragücü), DK 45: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 72: Erhan Şentürk (MKE Ankaragücü), DK 88: Serkan Demirezen (K.Erciyesspor)
Sarı Kartlar: DK 20: Cüneyt Turgut (K.Erciyesspor), DK 21: Muhammed Yasin Turgutalp (K.Erciyesspor), DK 25: Ferhat Çulcuoğlu (MKE Ankaragücü), DK 45: Ahmet Özdemir (K.Erciyesspor), DK 45: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 47: Bilal Kılıç (K.Erciyesspor), DK 54: Okan Yenidünya (K.Erciyesspor), DK 90: Çağatay Çeken (MKE Ankaragücü)
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