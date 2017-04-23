ŞAMPİYON ANKARAGÜCÜ....
﻿
Site İçi Arama
﻿

ŞAMPİYON ANKARAGÜCÜ....

ŞAMPİYON ANKARAGÜCÜ....

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında K.Erciyesspor ile MKE Ankaragücü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 4-1 kazandı.

845 Okunma

K.Erciyesspor 1 - MKE Ankaragücü 4

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında K.Erciyesspor ile MKE Ankaragücü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 4-1 kazandı.

K.Erciyesspor: Osman Kuş, Bilal Kılıç, Mehmet Bayram, Yunus Öztürk, Cüneyt Turgut (82' Turgay Aydoğan), Çağatay Polatdemir, Serkan Demirezen, Ahmet Özdemir, Muhammed Yasin Turgutalp (58' Burak Türkmen), Batu Han Hidayetoğlu, Seyfettin Yesügey (55' Okan Yenidünya)

Teknik Direktör: Mustafa Şimşek Özkeş

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Serkan Balcı, Sezgin Coşkun, Cenk Kaplan, Mehmet Taşçı, Ferhat Çulcuoğlu (70' Harun Aydın), Ömer Bozan (60' Enes Kubat), Muhammed Gönülaçar, Erhan Şentürk (75' Çağatay Çeken), Kenan Özer, Muharrem Ozan Cengiz

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Hakem: Burak Taşkınsoy, Sedat Bayrak, Mehmet Can Küçük, Can Cengiz

Goller: DK 27: Ömer Bozan (MKE Ankaragücü), DK 45: Muharrem Ozan Cengiz (MKE Ankaragücü), DK 45: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 72: Erhan Şentürk (MKE Ankaragücü), DK 88: Serkan Demirezen (K.Erciyesspor)

Sarı Kartlar: DK 20: Cüneyt Turgut (K.Erciyesspor), DK 21: Muhammed Yasin Turgutalp (K.Erciyesspor), DK 25: Ferhat Çulcuoğlu (MKE Ankaragücü), DK 45: Ahmet Özdemir (K.Erciyesspor), DK 45: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 47: Bilal Kılıç (K.Erciyesspor), DK 54: Okan Yenidünya (K.Erciyesspor), DK 90: Çağatay Çeken (MKE Ankaragücü)
 

﻿

K.Erciyesspor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
1
Yiğiner: "3 bayramı birden yaşatacağız"
2
Melih Gökçek, Ankaragücü için 45 otobüs ayarladı
İşte futbolda haftanın programı
Mehmet Yiğiner'den "Kadir Has" teşekkürü
5
Şampiyonluk maçı resmen Kadir Has Stadyumu'nda
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿